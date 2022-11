Baap of All फिल्म में साथ दिखेंगे संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल और जैकी श्राफ, फर्स्ट लुक जारी

Baap of All First Look Release : डायरेक्टर विजय चौहान अपनी नई फिल्म में इंडस्ट्री के चार दिग्गज एक्टर्स मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ को फिल्मी पर्दे पर एक साथ लाएंगे। फिल्म का नाम अभी फाइनल नहीं है, लेकिन मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक हैशटैग 'बाप ऑफ ऑल फिल्म्स' रखा है।

Baap of All First Look Release : 80 और 90 के दशक में अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बनाने वाले बॉलीवुड के दिग्गज स्टार्स एक बार फिर से फिल्मी पर्दे पर तहलका मचाने आ रहे हैं। ये स्टार्स मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chkraborty), संजय दत्त (Sanjay Dutt), सनी देओल (Sunny Deol) और जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) हैं, जो फिल्म में एक साथ दिखाई देंगे। मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया है। हालांकि फिल्म का नाम अभी तक फाइनल नहीं हो सका है, लेकिन मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक हैशटैग 'बाप ऑफ ऑल फिल्म्स' रखा है। माना जा रहा है कि फिल्म का टाइटल 'बाप' हो सकता है। वहीं फिल्म एक एक्शन थ्रिलर हो सकती है।

विजय चौहान करेंगे फिल्म को डायरेक्ट बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ इन चारों दिग्गजों को फिल्म में एक साथ लाने का काम डायरेक्टर विजय चौहान (Director Vijay Chauhan) करेंगे। विजय चौहान असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में फिल्म 'तनु वेड्स मनु रिटर्न' में काम कर चुके हैं। अब वह इन चारों दिग्गज स्टार्स की फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। वहीं फिल्म को अहमद खान और शाइरा अहमद खान के साथ ज़ी स्टूडियो प्रोड्यूस करेगा। संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो फिल्म का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है, जिसमें चारों दिग्गज स्टार्स मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ एक साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं संजय दत्त ने भी फिल्म का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, "#BaapOfAllFilms. शूट धमाल, दोस्ती बेमिसाल। इस पोस्टर में चारो एक्टर कैमरे की तरफ इंटेंस लुक देते दिखाई दे रहे हैं। यह भी पढ़ें Shraddha Kapoor ने इस मामले में बनाया दबदबा, दीपिका-आलिया-कटरीना भी रह गईं पीछे जैकी श्रॉफ ने भी शेयर की थी तस्वीर गौरतलब है कि इससे पहले, सोशल मीडिया पर प्रोजेक्ट को अनाउंस करते हुए, जैकी श्रॉफ ने मिथुन और संजय के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "जहां चार यार मिल जाए….अरे चौथा किधर हैं भीडु….. @duttsanjay @mithunchakrabortyofficial?। वहीं हैशटैग BaapOfAll Films का यूज करते हुए, संजय दत्त ने सनी देओल को टैग किया और ट्विटर पर रीपोस्ट किया, "शूटिंग का पहला दिन और @iamsunnydeol पहले से ही बंक कर रहे हैं ... आप कहां हैं पाजी? #BAAPofallfilms." यह भी पढ़ें Kartik Aaryan और Luv Ranjan फिर आएंगे साथ, चल रही है 'प्यार का पंचनामा 3' बनाने की तैयारी