6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

सपना चौधरी पुलिस की हिरासत में! डांसर पर लगा भारी जुर्माना, जांच जारी

Sapna Choudhary Detention News: हरियाणा की फेमस डांसर सपना चौधरी पुलिस की हिरासत में आ गई हैं। उन पर कुछ अवैध गतिविधियों के आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते पुलिस ने उन पर भारी जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Apr 05, 2026

सपना चौधरी पुलिस के हिरासत में, डांसर पर लगा भारी जुर्माना, जांच जारी

सपना चौधरी (फोटो सोर्स: x)

Sapna Choudhary Detention News: यूपी की राजधानी लखनऊ में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी कोर्ट में पेश हुईं। इस मामले में अदालत ने सपना के खिलाफ जारी जमानती वारंट को कैंसिल कर दिया है और उन्हें 60 हजार रुपये के जुर्माने पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सपना पर 1400 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सपना खुद कोर्ट में पहुंचीं और अपनी जमानत कराई

सपना चौधरी और अन्य आरोपियों पर कुछ समय से आरोप तय हो चुके थे, लेकिन सपना कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही थीं। इसी कारण से एसीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इस वारंट के बाद कल सपना खुद कोर्ट में पहुंचीं और अपनी जमानत कराई है।

ये मामला 13 अक्टूबर 2018 का है। उस दिन लखनऊ के थाना आशियाना में एसआई फिरोज खान ने FIR दर्ज कराई थी। बता दें, इस FIR में सपना चौधरी के साथ रत्नाकर उपाध्याय, अमित पांडे, पहल इंस्टिट्यूट के बाद अली, नवीन शर्मा और जुनैद अहमद को आरोपी बनाया गया था, जिसमें देखा 13 अक्टूबर को स्मृति उपवन में सपना का कार्यक्रम था, जिसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट प्रति व्यक्ति 300 रुपये में बेचे गए थे। कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन रात 10 बजे तक सपना कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचीं। इससे नाराज होकर दर्शकों ने हंगामा और तोड़फोड़ की थी।

आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल

बता दें, पुलिस जांच के बाद सपना सहित सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसे 26 जुलाई 2019 को कोर्ट ने स्वीकार किया था। दरअसल, आज की सुनवाई में कोर्ट ने सपना चौधरी के खिलाफ जमानती वारंट निरस्त किया और उन्हें जमानती जुर्माने पर रिहा कर दिया। सपना चौधरी अब कानूनी प्रक्रिया में पूरी तरह सहयोग कर रही हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

05 Apr 2026 10:36 am

Published on:

05 Apr 2026 09:40 am

Hindi News / Entertainment / सपना चौधरी पुलिस की हिरासत में! डांसर पर लगा भारी जुर्माना, जांच जारी

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अमिताभ बच्चन ने 83 की उम्र में बयां किया वो मानसिक दर्द, जिसने अंदर ही अंदर तोड़ दिया है उन्हें

अमिताभ बच्चन ने 83 की उम्र में बयां किया वो 'मानसिक' दर्द, जिसने अंदर ही अंदर तोड़ दिया है उन्हें
मनोरंजन

‘बम ल्यारी में फूटा, धमाका बांद्रा में’, जाकिर खान ने बॉलीवुड पर कसा तंज! धुरंधर को लेकर दिया बयान

Zakir Khan Dig On Bollywood stars silent dhurandhar 2 success said bomb lyari mein foota dhamaka bandra
बॉलीवुड

सोशल मीडिया है ‘उल्टी करने का पॉट’, परेश रावल का बड़ा बयान आया सामने

Paresh Rawal Big statement said social media a puking no one have right to criticize
बॉलीवुड

आकांक्षा चमोला पर लगा संस्कृत मंत्र के अपमान का आरोप, बढ़ा विवाद, यूजर्स बोले- आस्था का अपमान बर्दाश्त नहीं

आकांक्षा चमोला पर लगा संस्कृत मंत्र के अपमान का आरोप, बढ़ा विवाद, यूजर्स बोले- आस्था का अपमान बर्दाश्त नहीं
मनोरंजन

‘जेल के डर से मांगी माफी’, राकेश बेदी ने प्रतिबंधित शब्द बोलने पर दी सफाई, आजाद समाज पार्टी ने कसा तंज

Rakesh Bedi public apology after Using Prohibited word Harijan remark sparks was backlash
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.