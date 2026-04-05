सपना चौधरी पुलिस की हिरासत में! डांसर पर लगा भारी जुर्माना, जांच जारी

ये मामला 13 अक्टूबर 2018 का है। उस दिन लखनऊ के थाना आशियाना में एसआई फिरोज खान ने FIR दर्ज कराई थी। बता दें, इस FIR में सपना चौधरी के साथ रत्नाकर उपाध्याय, अमित पांडे, पहल इंस्टिट्यूट के बाद अली, नवीन शर्मा और जुनैद अहमद को आरोपी बनाया गया था, जिसमें देखा 13 अक्टूबर को स्मृति उपवन में सपना का कार्यक्रम था, जिसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट प्रति व्यक्ति 300 रुपये में बेचे गए थे। कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन रात 10 बजे तक सपना कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचीं। इससे नाराज होकर दर्शकों ने हंगामा और तोड़फोड़ की थी।