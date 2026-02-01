जिस एक्टर को परोसा गया था मटन की जगह बीफ! उसने वेटर की गिरफ्तारी के बाद शेयर वीडियो किया डिलीट?

Sayak Chakraborty: पश्चिम बंगाल के फेमस एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सायक चक्रवर्ती के एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है। सायक ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस रेस्टोरेंट में वह खाना खाने अपने दोस्तों के साथ गए थे, उसमें उन्हें मटन की जगह बीफ परोस दिया गया, जो उन्होंने खा भी लिया। इस पूरी घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संबंधित रेस्टोरेंट के एक वेटर को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही सायक का वीडियो सामने आया हर कोई हैरान रह गया, लेकिन कुछ ही घंटो बाद सायक ने शेयर वीडियो डिलीट कर दिया।