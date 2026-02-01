जिस एक्टर को परोसा गया था मटन की जगह बीफ! उसने वेटर की गिरफ्तारी के बाद शेयर वीडियो किया डिलीट?

सायक चक्रवर्ती को परोसा गया था बीफ
Sayak Chakraborty: पश्चिम बंगाल के फेमस एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सायक चक्रवर्ती के एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है। सायक ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस रेस्टोरेंट में वह खाना खाने अपने दोस्तों के साथ गए थे, उसमें उन्हें मटन की जगह बीफ परोस दिया गया, जो उन्होंने खा भी लिया। इस पूरी घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संबंधित रेस्टोरेंट के एक वेटर को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही सायक का वीडियो सामने आया हर कोई हैरान रह गया, लेकिन कुछ ही घंटो बाद सायक ने शेयर वीडियो डिलीट कर दिया।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सायक चक्रवर्ती रेस्टोरेंट के मैनेजर और वेटर पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में सायक कहते दिख रहे हैं कि वह ब्राह्मण हैं और रेस्टोरेंट की इस गंभीर लापरवाही ने उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। वीडियो में रेस्टोरेंट का स्टाफ और वेटर हाथ जोड़कर सायक और उनके साथ आई महिला मित्र से माफी मांगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सायक का आरोप है कि जब उन्होंने स्वाद में बदलाव महसूस किया और पूछताछ की, तब जाकर इस सच्चाई का पता चला।
सायक ने शुरुआत में इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिससे इंटरनेट पर हंगामा मच गया। हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद सायक को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उन पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया, तो कुछ ने उन्हें एक खास राजनीतिक दल का 'एजेंट' तक कह दिया। बढ़ते विवाद को देख सायक ने बाद में अपना ओरिजिनल वीडियो डिलीट कर दिया।
खुद पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए सायक ने एक और पोस्ट शेयर किया। उन्होंने साफ कहा कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं और न ही उनका इरादा शांति भंग करना है। सायक ने कहा कि यह उनकी निजी धार्मिक आस्था का मामला है और वह बस सच सामने लाना चाहते थे।
पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू कर दी है। वेटर की गिरफ्तारी के बाद अब यह पता लगाया जा रहा है कि क्या यह महज एक मानवीय चूक थी या इसके पीछे कोई और वजह थी। फिलहाल, कोलकाता के खाद्य विभाग और पुलिस की टीमें रेस्टोरेंट के किचन और स्टॉक की जांच कर रही हैं। सायक के प्रशंसकों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग