पैपराजी को देख शहनाज गिल ने दिए ऐसे लुक्स, भड़के ट्रोलर्स ने एक्ट्रेस को सुनाई खरी खरी

मुंबईPublished: Dec 10, 2022 10:30:29 am

Shehnaaz Gill : फैंस के दिलों पर राज करने वाली शहनाज गिल अपने बदले हुए रवैये के लिए बुरी तरह ट्रोल हो गई हैं। दरअसल, अपने म्यूजिक वीडियो के प्रमोशन के दौरान पहुंची एक्ट्रेस ने फोटो मांगने पर पैपराजी को सख्ती से मना कर दिया।

shehnaaz gill trolled for her rude behaviour with paparazzi