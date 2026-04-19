पैप्स की इस गंदी बात पर भड़कीं श्रुति हासन, सरेआम लगा दी क्लास, वीडियो ने मचाई खलबली

इस विवाद के बीच, श्रुति हासन इन दिनों अपने करियर के एक व्यस्त वाले दौर से गुजर रही हैं। बता दें, उन्हें हाल ही में रजनीकांत स्टारर 'कुली' में देखा गया था, जिसमें नागार्जुन, उपेंद्र, सत्यराज और आमिर खान जैसे दिग्गज भी थे।

अब वो जल्द ही अमेजन प्राइम वीडियो की सुर्खियों में बनी वेब सीरीज 'कॉल मी बे' के दूसरे सीजन में नजर आने वाली है। इस सीजन में वो अनन्या पांडे की नई 'बहन' के किरदार में एंट्री करेंगी, जो सीरीज में एक नया रोमांच जोड़ने वाला है। इसके अलावा सीरीज में वीर दास, गुरफतेह पीरजादा, मुस्कान जाफरी और मिनी माथुर जैसे स्टार्स भी हैं।