Spider Man Box Office Record: 'स्पाइडर मैन-अक्रॉस द स्पाइडर वर्स' ने बनाया रिकॉर्ड, 5 हफ्ते बाद भी कर रही जबरदस्त कमाई

मुंबईPublished: Jul 04, 2023 09:36:33 am Submitted by: Priyanka Dagar

Spider-Man: Across the Spider Verse: फिल्म 'स्पाइडर-मैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स' को देखने के लिए पांचवे हफ्ते भी थिएटर्स में भारी भीड़ है। यह फिल्म दुनियाभर में 607 मिलियन डॉलर की कमाई कर चुकी है।

'स्पाइडर मैन-अक्रॉस द स्पाइडर वर्स' ने बनाया रिकॉर्ड

Spider-Man: Across the Spider Verse: हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म (Animated Film) फिल्म 'स्पाइडर-मैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स' (Spider-Man: Across the Spider Verse) को रिलीज हुए करीब पांच हफ्ते हो चुके हैं। लेकिन अभी भी फैंस में इसका क्रेज लगातार बरकरार है। बता दें कि अब ये फिल्म 5वें हफ्ते से पहले ही साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड स्टूडियो फिल्म बन चुकी है। 'स्पाइडर-मैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स' ने अभी तक दुनियाभर में 607 मिलियन डॉलर का कलेक्शन कर लिया है। जो काफी हैरान कर देने वाला है।