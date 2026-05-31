TMC सांसद पर हमले के बीच बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा ने कसा तगड़ा तंज, अब बचाने वाले कहां गए?

एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस कथित हमले का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और बंगाली भाषा में एक तीखी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लिखा कि सोनारपुर में TMC के युवा नेता को जनता के हाथों मार खानी पड़ी और जो लोग हर वक्त उनके नाम की माला जपते थे, वे अब कहां हैं? उन्होंने ये भी लिखा कि अभिषेक ने भले ही हेलमेट पहन रखा था, लेकिन शायद उन्हें अब सोचना होगा कि शरीर के बाकी हिस्सों की सुरक्षा के लिए और क्या पहना जाए। पोस्ट के लास्ट में उन्होंने लिखा,"KARMA।" दरअसल, ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और इसने TMC समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी बहस छेड़ दी।