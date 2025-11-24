Maliput Melodies : गांव वालों ने मिलकर बनाई फिल्म, चाचा-भतीजा, जीजा-साली… रिश्तेदारों ने निभाया किरदार, इफ्फी में स्क्रीनिंग

गोवा/पणजी."घाट-घाट पर पानी बदले कोस कोस पर वाणी…" और इस लाइन में आगे जोड़ते हुए कहा जाए- "गांव-गांव में है जितने लोग उतनी है कहानी।" ये बात "मालिपुट मेलोडीज" (Movie Maliput Melodies) ओडिया एंथोलॉजी फिल्म पर सटीक बैठती है। ये एक ऐसी मूवी है जिसको पूरे गांव ने मिलकर बना दिया। इस फिल्म के किरदार असल में चाचा-चाची, दादा-दादी, भैया-दीदी, जीजा-साली हैं। चलिए इसके बनने की पूरी कहानी को फिल्म को निर्माता कौशिक दास और निर्देशक विशाल पटनायक से जानते हैं। पत्रिका के रवि कुमार गुप्ता के साथ बातचीत में फिल्म के बनने की कहानी को बताया है।