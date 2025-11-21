IFFI 2025 : देशभक्ति के हाईजोश में कमल हासन, काकोरी क्रांति के 100 साल पर दिखाई गई खास फिल्म, AI फिल्म में No दिलचस्पी

काकोरी 30 मिनट की फिल्म है। निर्देशक कमलेश मिश्रा ने कहा कि काकोरी की छोटी कहानी किताब में मिलती है। कुछ फ़िल्मों में झलक मिल जाती है। इस 30 मिनट की फिल्म में काकोरी क्रांति और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान व अन्य के बारे में बताया गया है। फिल्म की स्टोरीटेलिंग बेहद दिलचस्प है। काकोरी के 100 साल पूरे हुए हैं तो इस मौके पर इफ्फी में प्रदर्शित होना गौरव की बात है।