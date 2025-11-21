Patrika LogoSwitch to English

मनोरंजन

IFFI 2025 : देशभक्ति के हाईजोश में कमल हासन, काकोरी क्रांति के 100 साल पर दिखाई गई खास फिल्म, AI फिल्म में No दिलचस्पी

IFFI 2025 Special : इफ्फी 2025 के रेड कार्पेट पर फिल्म “अमरन” के कलाकारों का जलवा दिखा। कमल हासन देशभक्ति से लबरेज नजर आए। वहीं, काकोरी क्रांति के 100 साल पूरे होने पर भी एक फिल्म काकोरी प्रदर्शित की गई।

भारत

image

Ravi Gupta

Nov 21, 2025

फिल्म अमरन के कलाकार | Photo- Patrika

गोवा/पणजी. 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का दूसरा दिन भी देशभक्ति से लबरेज रहा. इस महोत्सव के 'भारतीय पैनोरमा' अनुभाग में दो ओपनिंग फिल्में प्रदर्शित की गईं “अमरन” और “काकोरी”। ये दोनों फिल्म सैनिक, देशभक्ति-कुर्बानी और क्रांतिकारियों पर आधारित है।

रेड कार्पेट पर कमल हासन का जलवा

फिल्म “अमरन” के निर्माता कमल हासन अपनी पूरी टीम के साथ इफ्फी के रेड कार्पेट पर आए। वाइट पैंट और ब्लू ब्लेजर में दिखे। फिल्म स्क्रीनिंग के मौके पर बोले कि हमारे देश के जवान जो घर परिवार से दूर हैं उनकी कहानी को और बेहतरीन व बारीकी से दिखाने की जरूरत है। मैं ऐसी तीन चार फिल्में और करना चाहता हूं।

साई पल्लवी का इफ्फी का सपना पूरा

अमरन की एक्ट्रेस साई पल्लवी ने कहा कि मैं ऐसी फिल्म करूं जो इफ्फी में दिखाई जाए। आज आख़िरकार वो सपना पूरा हो गया. इस दौरान साई ने देश के जवानों को याद भी किया। साई पल्लवी सिंपल सोबर लुक में दिखीं जैसा कि वो अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी भी जाती हैं।

अमरन के निर्देशक राजकुमार पेरियासामी

अमरन के निर्देशक राजकुमार पेरियासामी ने बताया कि ये फिल्म एक शहीद की कहानी है। इसे सेलिब्रेशन कहूं या नहीं पता नहीं… पर, 2019 में मैं इफ्फी में स्क्रिप्ट की सिनॉप्सिस लेकर आया था और आज हमारी फिल्म ओपनिंग स्क्रीनिंग हो रही है।

काकोरी क्रांति के 100 साल पर बनी फिल्म

काकोरी 30 मिनट की फिल्म है। निर्देशक कमलेश मिश्रा ने कहा कि काकोरी की छोटी कहानी किताब में मिलती है। कुछ फ़िल्मों में झलक मिल जाती है। इस 30 मिनट की फिल्म में काकोरी क्रांति और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान व अन्य के बारे में बताया गया है। फिल्म की स्टोरीटेलिंग बेहद दिलचस्प है। काकोरी के 100 साल पूरे हुए हैं तो इस मौके पर इफ्फी में प्रदर्शित होना गौरव की बात है।

AI फिल्म में नो दिलचस्पी

आज शाम 4 बजे एआई फिल्म पर एक कार्यक्रम रखा गया था “क्यूरेटेड टूर ऑफ एआई फिल्म”, जिसमें दर्शकों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई. बता दें, 25 नवंबर को एआई फिल्म प्रतियोगिता भी है जिसमें विजेताओं को नक़द राशि प्रदान किया जाएगा। देखना है कि आगामी एआई फिल्म इवेंट में दर्शक जाते हैं या नहीं?

Published on:

21 Nov 2025 07:46 pm

IFFI 2025 : देशभक्ति के हाईजोश में कमल हासन, काकोरी क्रांति के 100 साल पर दिखाई गई खास फिल्म, AI फिल्म में No दिलचस्पी

