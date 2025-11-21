IFFI 2025: गोवा पहुंची ‘आमरण’ की स्टारकास्ट, कमल हासन संग नजर आये सिवकार्थिकेयन और साई पल्लवी, देखें फोटोज
IFFI 2025: गोवा में चल रहे 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव-इफ्फी 2025 में आज 'आमरण' फिल्म को 'भारतीय पैनोरमा' अनुभाग में ओपनिंग फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है। आज इस इवेंट के मौके पर फिल्म में लीड रोल में निभाने वाले सिवकार्थिकेयन, साई पल्लवी, और भुवन अरोड़ा नजर आये। इसके अलावा फिल्म के निर्माता कमल हासन, निर्देशक और राइटर राजकुमार पड़ेयसामी भी मौजूद रहे। ये फिल्म 31 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई थी। देखिये फिल्म की स्टार कास्ट की कुछ फोटोज। ये तस्वीरें पत्रिका समूह में कार्यरत रवि कुमार गुप्ता ने ली हैं।