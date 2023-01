डेटिंग रूमर्स के बीच इवेंट में साथ आए तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा, फैंस बोले- ये जोड़ी कतई अच्छी नहीं!

Submitted by:

मुंबईPublished: Jan 16, 2023 11:41:36 am

Tamannaah Bhatia and Vijay Verma : रूमर्ड कपल विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया को एक अवॉर्ड फंक्शन में एक साथ पोज देते हुए देखा गया, जिसके बाद दोनों के अफेयर की खबरें तेज हो गई हैं। वहीं वायरल हो रही वीडियो पर फैंस अपने रिएक्शन द रहे हैं।

Tamannaah Bhatia Vijay Verma come togather at event and poses closely amid dating rumours