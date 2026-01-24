2 घंटे 45 मिनट की फिल्म ने ट्रेंडिंग लिस्ट में मारी बाजी, फिर भी शंकर को नहीं मिला मुक्ति का प्यार, देख छलके आसूं

बता दें कि 'तेरे इश्क में' एक बेहद जुनूनी और इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। ये कहानी एक ऐसे छात्र नेता (धनुष) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका स्वभाव बहुत गुस्सैल और विद्रोही होता है। उसे एक साइकोलॉजी स्कॉलर (कृति सेनन) से प्यार हो जाता है और इसमें ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि वो लड़की अपनी पीएचडी (PhD) रिसर्च के लिए उस लड़के की मानसिकता का अध्ययन कर रही है। तो फिर क्या यहीं से शुरू होती है उनके उतार-चढ़ाव भरे रिश्ते और जुनून का एक ऐसा सफर, जो दर्शकों को इमोशनल कर देता है, इसकी कहानी इतनी दमदार है कि दावा है इसे देख आप इमोशलन हो जाएगें और इसे पूरा खत्म किए बिना उठ भी नहीं पाएगें।