Urfi Javed ने इस बार पार की सारी हदें, लोगों ने की देश से बाहर निकालने की मांग

Urfi Jved Latest Video : उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक लेटेस्ट वीडियो शेयर की है। जिसे देखकर लोग काफी भड़क गए। कुछ यूजर्स ने तो उर्फी को देश से बाहर निकालने की मांग कर डाली।

Urfi Jved Latest Video : सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद (Urfi Javed) आए दिन अपने अतरंगी और अजीबोगरीब फैशन से लोगों को चौंकाती रहती हैं। उर्फी अक्सर ही अपने आउटफिट्स के साथ कोई न कोई ऐसा नया एक्सपेरिमेंट करती हैं कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। सोशल मीडिया पर उर्फी जावेद का एक नया वीडियो (Urfi Jved Latest Video) वायरल हुआ है। इस वीडियो में उर्फी ने सारी हदें ही पार कर दी। जिसे देखने के बाद कुछ लोग इतना भड़क गए कि उन्होंने एक्ट्रेस को देश से बाहर निकालने की मांग करनी शुरू कर दी।

Urfi Javed cover her body by mobile new photoshoot viral on social media