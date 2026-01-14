ईमेल क्यूं, सीधा मिलने आ जाओ…50 साल के फ्लॉप फिल्म प्रोड्यूसर संग 22 साल की लड़की का चैट देख भड़के यूजर्स

'बिग बॉस ओटीटी' फेम अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान की भी एक कथित चैट वायरल हुई। इस चैट में अभिषेक पर लड़की के साथ फ्लर्ट करने और अश्लील बातें करने के आरोप लगे है। हालांकि, अभिषेक ने बड़ी ही चतुराई और मजाकिया अंदाज में इन आरोपों को झूठा बताया है। साथ ही, अभिषेक ने एक वीडियो जारी कर कहा, "भाई, मैं एप्पल (iPhone) यूज करता हूं और जो चैट वायरल की जा रही है, उसमें एंड्रॉयड (Android) के इमोजी दिख रहे हैं। अगर आपको कहीं भी मेरी ऐसी चैट दिखे जिसमें एंड्रॉयड वाले इमोजी हों, तो समझ लेना वो फेक है।" उनके इस जवाब ने जहां उनके फैंस को राहत दी, तो वहीं कुछ लोग अब भी इसे लेकर अब भी बहस कर रहे हैं।