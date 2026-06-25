72 की उम्र में Dalip Tahil ने लगाए जबरदस्त ठुमके, वीडियो देख फैंस बोले- ‘उम्र तो सिर्फ एक नंबर है’

एंटरटेनमेंट में इन दिनों जहां कई स्टार्स अपने फिटनेस वीडियो और प्रोफेशनल अपडेट शेयर करते हैं, तो वहीं दलीप ताहिल का ये वीडियो जिंदगी को सरल तरीके से जीने का संदेश देता नजर आता है। बिना किसी दिखावे के, सिर्फ संगीत का आनंद लेते हुए उनका ये अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। बता दें, दलीप ताहिल लंबे समय से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने अपने करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। हालांकि, इस बार उन्होंने अभिनय नहीं बल्कि अपने डांस मूव्स से सुर्खियां बटोरी हैं।