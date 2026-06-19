परस्तू अहमदी कौन हैं? जिनको बिना हिजाब के लाइव-स्ट्रीमिंग करने पर मिली 74 कोड़े मारने की सजा

जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला दिसंबर 2024 की एक परफॉर्मेंस से जुड़ा है, जिसे परस्तू अहमदी के YouTube चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया गया था और बाद में इसे लाखों बार देखा गया। कॉन्सर्ट के दौरान, अहमदी बिना हिजाब के दिखीं और उन्होंने देशभक्ति गीत "फ्रॉम द ब्लड ऑफ द यूथ ऑफ द होमलैंड" के साथ-साथ कई अन्य म्यूजिकल पीस भी पेश किए। बता दें कि अहमदी की ये परफॉरमेंस बिना किसी लाइव ऑडियंस के हुई थी और इसे ईरान में महिला आर्टिस्ट पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ एक आर्टिस्टिक बयान के तौर पर पेश किया गया था।