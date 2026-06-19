पुलिस जांच में देरी से लेकर बेटे की मौत के दर्द तक, चटोरी रजनी विवाद के बीच उनसे जुड़ी 5 बातें

Chatori Rajani Assualt Case: सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी फूड इन्फ्लुएंसर रजनी जैन, जिन्हें लोग "चटोरी रजनी" के नाम से भी जानते हैं, इन दिनों अपने फूड वीडियो नहीं बल्कि एक विवाद और उससे जुड़ी दर्दनाक घटनाओं के कारण सुर्खियों में बनी हुई हैं। बता दें, हाल ही में उनकी सोसाइटी में पार्किंग को लेकर हुए एक विवाद ने बड़ा रूप ले लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा बटोरी है। तो आइए जानते हैं वे 5 कारण जिनकी वजह से ये मामला लगातार छाया हुआ है।