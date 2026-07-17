17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

कौन है TV होस्ट शेफाली बग्गा? ED ने जिनसे की लंबी पूछताछ, 6000 करोड़ घोटाले में आया नाम

ED ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीवी होस्ट शेफाली बग्गा से रायपुर में लंबी पूछताछ की है। उन पर हवाला ऑपरेटर खंजन ठक्कर के साथ मिलकर ऐप के प्रचार और वित्तीय लेन-देन में शामिल होने का आरोप लगे हैं। आइये जानते हैं कौन है ये
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jul 17, 2026

Who is shefali bagga tv host involved mahadev betting app money laundering case interrogated by ed

शेफाली बग्गा से ईडी ने की पूछताछ

Who is Shefali Bagga: देश के सबसे बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले 'महादेव ऑनलाइन बुक ऐप' (Mahadev Betting App Case) में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब टेलीविजन और डिजिटल जगत का एक बड़ा नाम सामने आया है। ईडी की टीम ने रायपुर स्थित अपने जोनल ऑफिस में मशहूर टीवी होस्ट शेफाली बग्गा (Shefali Bagga) से गुरुवार को कई घंटों तक तीखे सवाल-जवाब किए। खबरों की मानें तो ईडी ने शेफाली बग्गा को पहले भी पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुई थीं। इस बड़ी कार्रवाई के बाद से शेफाली बग्गा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं और लोग उनके पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ के पन्ने दोबारा खंगाल रहे हैं। आइये जानते हैं कौन है ये...

शेफाली बग्गा पर क्या हैं आरोप?

ईडी की जांच के अनुसार, शेफाली बग्गा का नाम महादेव ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क से जुड़े एक बड़े कारोबारी खंजन जगदीश कुमार ठक्कर के साथ सामने आया है। जांच एजेंसी का दावा है कि खंजन ठक्कर भारत में इन अवैध बेटिंग ऐप्स के संचालन और प्रमोशन से जुड़ा हुआ है और वह महादेव ऑनलाइन बुक के हवाला लेन-देन का भी मुख्य ऑपरेटर है। एजेंसी का आरोप है कि विदेशों (दुबई और लंदन) से चलाए जा रहे इन सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार-प्रसार में शेफाली बग्गा की भी भूमिका रही है।

न्यूज रूम से 'बिग बॉस' के घर तक का सफर

1 जुलाई 1994 को नई दिल्ली में जन्मी शेफाली बग्गा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा लिया। उन्होंने साल 2015 में बतौर न्यूज एंकर अपने करियर की शुरुआत की थी। कई बड़े न्यूज चैनलों में उन्होंने स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और राजनीतिक शोज होस्ट किए। टीवी पर उनके बेबाक और कड़क अंदाज को दर्शकों ने काफी पसंद किया।

सालों तक न्यूज रूम में गंभीर खबरें पढ़ने वाली शेफाली को असली पहचान साल 2019 में मिली, जब उन्होंने सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' में एंट्री ली। शो में शहनाज गिल के साथ उनकी कभी दोस्ती तो कभी तकरार, और पारस छाबड़ा-माहिरा शर्मा के साथ उनके झगड़ों ने उन्हें रातों-रात पॉपुलर बना दिया। हालांकि, शो के दौरान एक टास्क में आरती सिंह की पर्सनल लाइफ और शहनाज के वजन पर की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी होना पड़ा था।

एंकरिंग से बनाई दूरी, पर्सनल लाइफ भी रही चर्चा में

बिग बॉस से बाहर आने के बाद शेफाली ने न्यूज एंकरिंग से दूरी बना ली और पूरी तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और डिजिटल स्पेस में एक्टिव हो गईं। वह यूट्यूब पर अपने लाइफस्टाइल व्लॉग्स के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हाल ही में मिस्टर फैसू (फैसल शेख) के साथ रियलिटी शो 'लववेंचर: प्यार का वनवास' को को-होस्ट भी किया था।

शेफाली की पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही है। बिग बॉस के दौरान उनका नाम आउटफिट ब्रांड के मालिक आरव जैन और स्क्रिप्ट राइटर सिद्धार्थ डे के साथ जुड़ा। वहीं, हाल ही में उनका नाम भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ तब चर्चा में आया जब दोनों को पैपराजी ने डिनर पर एक साथ कैमरों में कैद किया। हालांकि, शेफाली ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा था कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और वह अपनी जिंदगी में विराट-अनुष्का जैसी खूबसूरत पार्टनरशिप चाहती हैं।

सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उतरी आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव, सरकार के ‘मौन’ को बताया अमानवीय

ये भी पढ़ें
Aamir khan ex wife Kiran Rao support Sonam Wangchuk hunger strike day 20 said government silence as inhumane

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Jul 2026 12:14 pm

Published on:

17 Jul 2026 11:56 am

Hindi News / Entertainment / कौन है TV होस्ट शेफाली बग्गा? ED ने जिनसे की लंबी पूछताछ, 6000 करोड़ घोटाले में आया नाम

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Sonam Wangchuk की भूख हड़ताल के सवाल को इग्नोर करना विवेक ओबेरॉय पर पड़ा भारी, जमकर निशाना साध रहे लोग

Vivek Oberoi On Sonam Wangchuk
बॉलीवुड

सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उतरी आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव, सरकार के ‘मौन’ को बताया अमानवीय

Aamir khan ex wife Kiran Rao support Sonam Wangchuk hunger strike day 20 said government silence as inhumane
बॉलीवुड

‘दोषी हुआ तो जान भी दे दूंगा’, विवादित वीडियो मामले पर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा हुए भावुक

Raj Kundra On Pornography Case
बॉलीवुड

‘रणवीर सिंह ने मांगी थी माफी’ धमाल 4 अभिनेत्री अंजलि आनंद ने सुनाया ‘रॉकी और रानी’ के सेट का किस्सा

Ranveer Singh apology to dhamaal 4 actress anjali anand on Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani set
बॉलीवुड

पानी के ऊपर दिखा अजय देवगन का बिना धड़ वाला सिर, ‘धमाल 4’ के सीन में बुरे VFX ने कराई ट्रोलिंग

Dhamaal 4 Viral Scene
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.