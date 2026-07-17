कौन है TV होस्ट शेफाली बग्गा? ED ने जिनसे की लंबी पूछताछ, 6000 करोड़ घोटाले में आया नाम

Who is Shefali Bagga: देश के सबसे बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले 'महादेव ऑनलाइन बुक ऐप' (Mahadev Betting App Case) में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब टेलीविजन और डिजिटल जगत का एक बड़ा नाम सामने आया है। ईडी की टीम ने रायपुर स्थित अपने जोनल ऑफिस में मशहूर टीवी होस्ट शेफाली बग्गा (Shefali Bagga) से गुरुवार को कई घंटों तक तीखे सवाल-जवाब किए। खबरों की मानें तो ईडी ने शेफाली बग्गा को पहले भी पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुई थीं। इस बड़ी कार्रवाई के बाद से शेफाली बग्गा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं और लोग उनके पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ के पन्ने दोबारा खंगाल रहे हैं। आइये जानते हैं कौन है ये...