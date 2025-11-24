अफ्रीका के सिख क्यों जान निसार करते रहे धर्मेंद्र पर

केन्या के महान हॉकी खिलाड़ी अवतार सिंह सोहल तारी अपने हीरो धर्मेंद्र की मृत्यु से गमगीन हैं। वे कहते हैं कि उनकी अफ्रीका में लोकप्रियता की जड़ें 20वीं सदी के शुरू में भारतीय प्रवासियों के उस समूह में खासतौर पर मिलती हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए पूर्वी अफ्रीका लाए थे। इनमें अधिकांश रामगढ़िया सिख बढ़ई, लोहार और राजमिस्त्री थे। कड़ी मेहनत, अनुशासन और गुरबाणी के प्रति निष्ठा इनकी पहचान थी। 1940-50 के दशक तक ये समुदाय आर्थिक रूप से मज़बूत हो चुके थे और शहरों में गुरुद्वारे, पंजाबी स्कूल और सिनेमा हॉल उनकी सामाजिक ज़िंदगी के केंद्र बन गए थे।