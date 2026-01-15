15 जनवरी 2026,

एटा

‘दागदार दारोगा’! थाने में कपड़े उतारकर काटा बवाल; 22 मिनट से ज्यादा महिला से की हद दर्जे की अश्लील बातें!

Crime News: दारोगा ने थाने में कपड़े उताकर जमकर बवाल काटा। उसने महिला से 22 मिनट से ज्यादा हद दर्जे की अश्लील बातें भी की। जानिए पूरा मामला क्या है?

एटा

image

Harshul Mehra

Jan 15, 2026

police officer spoke obscenely to woman took off his clothes and created ruckus etah

'दागदार दारोगा' ने थाने में कपड़े उतार कर काटा बवाल। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के एटा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुकदमे की जांच करने गांव गए दारोगा ने महिला का मोबाइल नंबर ले लिए। इसके बाद दारोगा ने हद दर्जे की महिला से अश्लील बातें की।

Crime News Etah: SSP ने दारोगा को किया निलंबित

मामले को लेकर महिला ने जब पुलिस के आला अधिकारियों को ऑडियो सौंपा तो शिकायत करने पर SSP ने दारोगा को निलंबित कर दिया। इससे भड़के दारोगा ने थाने में जमकर हंगामा काटा।

Etah: CO के साथ दारोगा ने की अभद्रता

दारोगा ने कपड़े उतारकर हंगामा कर दिया और CO के साथ अभद्रता भी कर दी। जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। दारोगा की ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये ऑडियो 22 मिनट 54 सेकंड का है।

महिला के पति की बुराई करते हुए दारोगा ने कीअश्लील बातें

पूरा मामला थाना बागवाला का बताया जा रहा है। ग्राम प्रधान के साथ SSP से मिली एक गांव की महिला ने बताया, '' थाने में तैनात दारोगा चंद्रशेखर गौतम 2 दिन पहले गांव आए थे। बातचीत में उन्होंने मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद रात में 22 मिनट तक बात की।'' महिला ने आरोप लगाया कि दारोगा ने उनसे पति के बारे में पूछा। इसके बाद महिला के पति की बुराई करते हुए अश्लील बातें शुरू कर दीं। इसके बाद दारोगा ने महिला को मिलने के लिए मंदिर बुलाया और किसी को ना बताने की कसम भी दी।

Crime News: विभागीय जांच के आदेश

महिला ने जब यह ऑडियो अपने पति को सुनाया तो पूरे गांव में बात आग की तरह फैल गई। SSP को दारोगा की बातचीत की ऑडियो रिकार्डिंग भी सौंपी गई। मंगलवार को SSP ने दारोगा चंद्रशेखर गौतम को निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए।

CO सिटी ने मामले को लेकर क्या कहा?

वहीं, शाम को CO सिटी राजेश सिंह मामले की जानकारी लेने बागवाला थाने पहुंचे। बताया जा रहा है दारोगा ने नशे की हालत में थाने में कपड़े उतारकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके साथ ही CO से भी अभद्रता दी। CO सिटी ने बताया कि महिला की शिकायत सही पाए जाने पर दारोगा के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई थी। हंगामा करने पर बागवाला इंस्पेक्टर ने दागेगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

‘लोकतंत्र बचाने के लिए BJP को सत्ता से बाहर करना जरूरी’, अखिलेश यादव बोले- भाजपा की चालाकियों से रहें सतर्क
लखनऊ
akhilesh yadav on bjp said to save democracy necessary to remove this government from power

Hindi News / Uttar Pradesh / Etah / 'दागदार दारोगा'! थाने में कपड़े उतारकर काटा बवाल; 22 मिनट से ज्यादा महिला से की हद दर्जे की अश्लील बातें!

एटा

उत्तर प्रदेश

महिला से यूपी पुलिस का यह दरोगा करता है अश्लील बात, पूछता है उससे अंतरंग जानकारी…ऑडियो वायरल होते ही खुली पोल

Up news, etah
एटा

बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में थी बेटी…, पिता ने देखा तो खौल उठा खून, दोनों का रेत डाला गला

Etah double murder, love affair killing, honor killing India, Jaithra police station, Uttar Pradesh crime, couple murdered, family violence, Deepak murder, Etah news, crime news UP, Etah News, Etah Latest News, Etah News in Hindi, Etah Samachar
एटा

रफ्तार बनी मौत की वजह! एटा में आमने-सामने भिड़ीं बाइकें, 1 साथ 3 जिंदगियां खत्म

कार की ठोकर से स्कूटी सवार 2 की मौत (photo source- Patrika)
एटा

पुलिस की गाड़ी के साथ रील बनाकर युवक ने किया वायरल, गिरफ्तारी के बाद गलती से किया तौबा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- एटा पुलिस)
एटा

कोडीन सीरप पर विधानसभा में गरमागरम बहस: एटा में पकड़ी गई 25 लाख की 5640 सीसी, चार गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- एटा पुलिस)
एटा
