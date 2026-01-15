‘दागदार दारोगा’! थाने में कपड़े उतारकर काटा बवाल; 22 मिनट से ज्यादा महिला से की हद दर्जे की अश्लील बातें!

पूरा मामला थाना बागवाला का बताया जा रहा है। ग्राम प्रधान के साथ SSP से मिली एक गांव की महिला ने बताया, '' थाने में तैनात दारोगा चंद्रशेखर गौतम 2 दिन पहले गांव आए थे। बातचीत में उन्होंने मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद रात में 22 मिनट तक बात की।'' महिला ने आरोप लगाया कि दारोगा ने उनसे पति के बारे में पूछा। इसके बाद महिला के पति की बुराई करते हुए अश्लील बातें शुरू कर दीं। इसके बाद दारोगा ने महिला को मिलने के लिए मंदिर बुलाया और किसी को ना बताने की कसम भी दी।