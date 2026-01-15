‘लोकतंत्र बचाने के लिए BJP को सत्ता से बाहर करना जरूरी’, अखिलेश यादव बोले- भाजपा की चालाकियों से रहें सतर्क

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने BJP नेता किरण रिजिजू के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि NDA कोई राजनीतिक नहीं, बल्कि पारिवारिक गठबंधन है। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP जनता से झूठ बोलने और झूठे वादे करने में माहिर है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को लेकर BJP ने झूठा प्रचार और नरेटिव गढ़ा, लेकिन मतदाता सूची के SIR प्रक्रिया में एक भी घुसपैठिया नहीं मिला।