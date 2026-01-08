भागवत कथा में हंगामा: व्यास गद्दी पर बैठने का प्रयास, रोकने पर तोड़फोड़, बाबा साहेब की फोटो फेंका

Uproar in Bhagwat Katha of Dalits इटावा में भागवत कथा के दौरान नशे में आए युवकों ने व्यास गद्दी पर बैठने का प्रयास किया। रोकने पर तोड़फोड़ की। तमंचा लहराकर लोगों के साथ मारपीट की। कथा स्थल पर रखी फोटो आदि को भी फेंक दिया। भागवत कथा को बंद करने की धमकी दी। आयोजकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आक्रोशित ग्रामीण थाना पहुंच गए और कार्रवाई करने की मांग की। थाना प्रभारी ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीन नामजद को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई की जा रही है। मामला उसराहार थाना क्षेत्र का है।