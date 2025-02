100 की स्पीड में प्राइवेट बस ने ट्रक में मारी टक्कर, मचा कोहराम, सभी यात्री घायल

Bus going to Maha Kumbh collided with truck इटावा में प्राइवेट बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 40 वर्ष यात्री घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में चार की हालत गंभीर बताई जाती है। सभी घायल फरीदाबाद-दिल्ली होते हुए प्रयागराज कुंभ जा रहे थे।

इटावा•Feb 06, 2025 / 11:53 am• Narendra Awasthi

Bus going to Maha Kumbh collided with truck इटावा में कुंभ जा रही बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। मौके पर कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को स्थानीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से गंभीर रूप से घायल यात्रियों को पीजीआई सैफई में भर्ती कराया गया। घटना बकेवर थाना क्षेत्र हाईवे की है।