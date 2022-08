दो साल पहले मिले कंकाल से कराया जायेगा माता पिता का DNA Test, पूरा मामला जानकर हो जाएंगे हैरान

UP News: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में दो साल पुराने कंकाल से माता-पिता का डीएन टेस्ट होगा। पुलिस द्वारा इसके लिए...

कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दो साल पहले मिले युवती का शव जो अब कंकाल बन चुका है से उसके माता पिता का डीएनए डेस्ट कराया जायेगा। गुरुवार को माता पिता का डीएनए टेस्ट के लिये सैंपल लिया गया है। युवती का कंकाल लैब में रखा हुआ है। दो साल पहले युवती की हत्या करके शव खेत में फेंका गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो पीड़ित मां ने कोर्ट से गुहार लगाई थी और कोर्ट के आदेश पर दो सप्ताह पहले रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गयी है।

DNA test of parents will be done from skeleton found two years ago in Etawah