ट्विन टावर्स में दस हजार जगह लगाया जाएगा 3700 किग्रा विस्फोटक, दक्षिण अफ्रीका के पहुंचे इंजीनियर

Supertech Twin Tower: नोएडा में बने सुपरटेक ट्विन टावर के डिमोलिशन की तैयारियां शुरू हो गई है। इंजीनियर्स के पहुंचने के साथ-साथ विस्फोट के लिए जगह बनाई जा रही।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा सेक्टर 93ए स्थित सुपरटेक एमराल्ड के दोनों टावर एपेक्स-सियान में विस्फोटक लगाने का शुरू हो रहा है। इसके लिए पुलिस ने एनओसी जारी कर दी है। यह जानकारी डीसीपी, मुख्यालय रामबदन सिंह ने दी। एडिफिस इंजीनियरिंग के प्रतिनिधियों का कहना है कि दोनों टावर में 10 हजार छेदों विस्फोटक लगाने का काम अब 60 लोगों टीम शुरू कर दे देगी। इस टीम देश के छह, दक्षिण अफ्रीका के सात इंजीनियर और दस लोकल ब्लास्टर मदद करेंगे।

