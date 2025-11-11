इटावा में लाउडस्पीकर के खिलाफ बड़ा अभियान, 277 में से 225 मिले सक्रिय, इतने लाउडस्पीकर को उतारे गए

Etawah Big campaign against loudspeakers इटावा में सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगाए गए लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान लाउडस्पीकर बजाने वाले लोगों को कानून के संबंध में जानकारी दी गई। चेतावनी दी गई कि बिना अनुमति या मानक से ज्यादा जोर से बजाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी इटावा ने इस संबंध में पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस की जांच में पाया गया कि जिले में 277 लाउडस्पीकर लगे हैं।‌ जिनमें 225 सक्रिय हैं। ‌इनमें से मानक के विपरीत लगाए गए लाउडस्पीकरों को उतारा गया। कई स्थानों पर लाउडस्पीकर की आवाज को कम भी किया गया।