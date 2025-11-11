इटावा में लाउडस्पीकर के खिलाफ बड़ा अभियान, 277 में से 225 मिले सक्रिय, इतने लाउडस्पीकर को उतारे गए

Etawah Big campaign against loudspeakers इटावा में सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगाए गए लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान लाउडस्पीकर बजाने वाले लोगों को कानून के संबंध में जानकारी दी गई। चेतावनी दी गई कि बिना अनुमति या मानक से ज्यादा जोर से बजाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी इटावा ने इस संबंध में पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस की जांच में पाया गया कि जिले में 277 लाउडस्पीकर लगे हैं। जिनमें 225 सक्रिय हैं। इनमें से मानक के विपरीत लगाए गए लाउडस्पीकरों को उतारा गया। कई स्थानों पर लाउडस्पीकर की आवाज को कम भी किया गया।
उत्तर प्रदेश के इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चलाया गया। न्यायालय और शासन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इटावा पुलिस ने पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कुल 277 ध्वनि विस्तारक यंत्र मिले। जिनकी जांच की गई। इनमें 225 ध्वनि विस्तारक यंत्र (loudspeakers) सक्रिय पाए गए। जिनकी जांच में की गई।
निरीक्षण के दौरान 65 स्थानों पर लाउडस्पीकरों की आवाज कम कराई गई। जबकि 34 लाउडस्पीकर को उतारा गया है। इस मौके पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के संबंध में बनाए गए कानून के विषय में लोगों को जानकारी दी गई। थाना प्रभारी ने बताया कि मानक के अनुरूप लाउडस्पीकर की आवाज को रखा जाए। नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह भी बताया गया कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए चलाया जा रहा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मानक के अनुरूप लाउडस्पीकर बजाने पर जोर दिया गया।
