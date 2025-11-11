Patrika LogoSwitch to English

इटावा

इटावा में लाउडस्पीकर के खिलाफ बड़ा अभियान, 277 में से 225 मिले सक्रिय, इतने लाउडस्पीकर को उतारे गए

Etawah Big campaign against loudspeakers इटावा में लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान लाउडस्पीकर बजाने वालों को चेतावनी दी गई कि मानक के अनुरूप आवाज रखें। उन्हें कानून के विषय में भी जानकारी दी गई।

less than 1 minute read
Google source verification

इटावा

image

Narendra Awasthi

Nov 11, 2025

Etawah Big campaign against loudspeakers इटावा में सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगाए गए लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान लाउडस्पीकर बजाने वाले लोगों को कानून के संबंध में जानकारी दी गई। चेतावनी दी गई कि बिना अनुमति या मानक से ज्यादा जोर से बजाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी इटावा ने इस संबंध में पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस की जांच में पाया गया कि जिले में 277 लाउडस्पीकर लगे हैं।‌ जिनमें 225 सक्रिय हैं। ‌इनमें से मानक के विपरीत लगाए गए लाउडस्पीकरों को उतारा गया। कई स्थानों पर लाउडस्पीकर की आवाज को कम भी किया गया।

225 ध्वनि विस्तारक सक्रिय पाए गए

उत्तर प्रदेश के इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चलाया गया। न्यायालय और शासन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इटावा पुलिस ने पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कुल 277 ध्वनि विस्तारक यंत्र मिले। जिनकी जांच की गई।‌ इनमें 225 ध्वनि विस्तारक यंत्र (loudspeakers) सक्रिय पाए गए। जिनकी जांच में की गई।

34 लाउडस्पीकरों को उतारा गया

निरीक्षण के दौरान 65 स्थानों पर लाउडस्पीकरों की आवाज कम कराई गई। जबकि 34 लाउडस्पीकर को उतारा गया है। इस मौके पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के संबंध में बनाए गए कानून के विषय में लोगों को जानकारी दी गई। थाना प्रभारी ने बताया कि मानक के अनुरूप लाउडस्पीकर की आवाज को रखा जाए। नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह भी बताया गया कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए चलाया जा रहा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मानक के अनुरूप लाउडस्पीकर बजाने पर जोर दिया गया।

Published on:

11 Nov 2025 08:26 pm

Published on: 11 Nov 2025 08:26 pm
Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / इटावा में लाउडस्पीकर के खिलाफ बड़ा अभियान, 277 में से 225 मिले सक्रिय, इतने लाउडस्पीकर को उतारे गए

इटावा

उत्तर प्रदेश

