इटावा: जम्मू कश्मीर में सैन्य वाहन खाई में गिरा, हवलदार की मौत, घर में मचा कोहराम

Military vehicle falls into ditch in Jammu and Kashmir इटावा के रहने वाले हवलदार की जम्मू कश्मीर में सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय हवलदार सैन्य वाहन पर गस्त पर था। ‌आनियंत्रित सैन्य वाहन खाईं में गिर गया था।

इटावा•May 07, 2025 / 08:24 pm• Narendra Awasthi

Military vehicle falls into ditch in Jammu and Kashmir इटावा के रहने वाले हवलदार की जम्मू कश्मीर में हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के समय हवलदार एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट की ओर सैन्य वाहन से जा रहा था। रास्ते में अनियंत्रित होकर सैन्य वाहन खाईं में जा गिरा। घटना में हवलदार की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिवारी जनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हवलदार अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ दिया है। ‌