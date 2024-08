इटावा घटना अपडेट: किसान का विधवा भाभी और मासूम बेटी के साथ आत्महत्या, तीन पर मुकदमा, एक गिरफ्तार

यह भी पढ़ें एक की उम्र 18 और दूसरे की 15 साल, एक ही दुपट्टे से लटकी मिली, जानते हैं एसपी ने क्या कहा? Farmer commits suicide along with his widowed bhabhi and innocent daughter सैफई थाना क्षेत्र के भदेई गांव निवासी दयाशंकर पुत्र वीरेंद्र सिंह ने अपनी विधवा भाभी पूजा और 15 माह की बेटी को शिवी के साथ आत्महत्या कर ली। बताया जाता है दयाशंकर खेती किसानी करता था। पत्नी गायत्री से पटरी नहीं खाती थी। वह अपने मायके में रहती है। जिससे उसका एक मुकदमा भी चल रहा है। सैफई थाना क्षेत्र के भदेई गांव निवासी दयाशंकर पुत्र वीरेंद्र सिंह ने अपनी विधवा भाभी पूजा और 15 माह की बेटी को शिवी के साथ आत्महत्या कर ली। बताया जाता है दयाशंकर खेती किसानी करता था। पत्नी गायत्री से पटरी नहीं खाती थी। वह अपने मायके में रहती है। जिससे उसका एक मुकदमा भी चल रहा है।

क्या कहती हैं मृतक की मां? Farmer commits suicide along with his widowed bhabhi and innocent daughter मां सरोज देवी ने थाने में तहरीर देकर बताया कि पड़ोस में जितेंद्र परचून की दुकान चलाता है। वह अपनी दुकान पर शराब भी बेचता है। जिसने दयाशंकर को उधार में शराब देकर उसका लती बना दिया। उपेंद्र यादव और रिंकू यादव भी शराब पीने के लिए पैसे उधार दिया करता था। जिससे वह शराब पीता था। उधार का पैसा चुकाने के लिए दयाशंकर ने अपनी खेती भी बेच दी। फिर भी कर्जदार बना रहा। उपेंद्र, रिंकू और उपेंद्र पिछले दो दिनों से दयाशंकर को परेशान करते थे।

पीजीआई सैफई में हुई मौत Farmer commits suicide along with his widowed bhabhi and innocent daughter घटना के संबंध में मृतक की मां सरोज देवी ने बताया कि वह पड़ोस में गई थी। लोट करके आई तो देखा कि दया शंकर, पूजा और शिवी तीनों आंगन में पड़े हुए थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। सभी को सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया। एक-एक करके तीनों की मौत हो गई। मंगलवार की शाम को पूजा की मौत हो गई थी।