आठवीं तक पढ़ी महिला CM योगी आदित्यनाथ से 2 बार हो चुकी सम्मानित; सफलता की क्या है कहानी?

मंत्रवती ने रागी जैसे मोटे अनाजों की खेती अपनाकर अपनी कमाई जरिया बना लिया है। यह फसल केवल 5-6 महीनों में तैयार हो जाती है। उनकी सफलता का फायदा अब दूसरी महिलाओं को भी मिल रहा है। वह अब तक 50 से ज्यादा महिलाओं को आधुनिक खेती के लिए ट्रेनिंग दे चुकी हैं। उनका मानना है कि अगर 12-15 महिलाएं मिलकर स्वयं सहायता समूह बनाएं, तो उनको विकास के नए अवसर मिल सकते हैं । इन समूहों की मदद के लिए ब्लॉक स्तर पर तैनात NRLM की समूह सखियां महिलाओं को खाता खुलवाने, योजनाओं से जोड़ने और आवश्यक प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन देती हैं।