इटावा

मौसम में बड़ा उलट-फेर: कानपुर का न्यूनतम तापमान 3.2 और इटावा का 3.8, ठंड से थमी रफ्तार 

Weather update मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ को लेकर सावधान किया है। जिसके अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान और भी गिरने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। ‌

2 min read
Google source verification

इटावा

image

Narendra Awasthi

Jan 04, 2026

विजिबिलिटी में आई काफी कमी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

(फोटो सोर्स- पत्रिका)

Weather update कानपुर को पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला घोषित किया गया। जबकि यह प्रदेश में 11वें स्थान पर रहा। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर का न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटे में 3.2 डिग्री दर्ज किया गया। जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम था। इसी प्रकार इटावा का 3.8, बाराबंकी का 4.5, शाहजहांपुर का 4.6 और हरदोई का 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ‌

धुंध और कोहरे का असर रहेगा

मौसम विभाग के अनुसार इटावा में आज रात उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि सुबह और शाम को धुंध और कोहरा छाए रह सकते हैं। दिन में धूप निकलने की संभावना है। लेकिन नमी बनी रहेगी। सुबह और रात को गलन रहेगी। शीत लहर चलने की भी संभावना है। कानपुर मंडल में बारिश की कोई संभावना नहीं है। ‌

कानपुर और आगरा की विजिबिलिटी शून्य

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार बरेली, लखनऊ, कानपुर, फुरसतगंज का तापमान 4 से 6 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। जबकि बहराइच, अयोध्या, फतेहपुर, उरई, झांसी, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद का तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है।‌ इसलिए 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा और सरसावा में जीरो मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है। जबकि कानपुर और फतेहगढ़ में भी विजिबिलिटी जीरो दर्ज की गई है। ‌

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक?

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि अगले 24 घंटे में पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर दिखाई पड़ेगा। तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। गलन बनी रहेगी। दिन में धूप निकली लेकिन संभावना के अनुरूप धूप में गर्मी नहीं रही। अगले कुछ दिनों में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में परिवर्तन आएगा और आसमान में बादल दिखाई पड़ेंगे।‌ पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी होगी। जिसका असर गंगा के मैदानी भागों पर भी पड़ेगा। गलन और शीतलहर भी चलने की संभावना है। तापमान में और कमी आ सकती है। ‌

Updated on:

04 Jan 2026 08:18 pm

Published on:

04 Jan 2026 08:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / मौसम में बड़ा उलट-फेर: कानपुर का न्यूनतम तापमान 3.2 और इटावा का 3.8, ठंड से थमी रफ्तार 

