मौसम में बड़ा उलट-फेर: कानपुर का न्यूनतम तापमान 3.2 और इटावा का 3.8, ठंड से थमी रफ्तार 

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि अगले 24 घंटे में पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर दिखाई पड़ेगा। तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। गलन बनी रहेगी। दिन में धूप निकली लेकिन संभावना के अनुरूप धूप में गर्मी नहीं रही। अगले कुछ दिनों में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में परिवर्तन आएगा और आसमान में बादल दिखाई पड़ेंगे।‌ पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी होगी। जिसका असर गंगा के मैदानी भागों पर भी पड़ेगा। गलन और शीतलहर भी चलने की संभावना है। तापमान में और कमी आ सकती है। ‌