आयुर्विज्ञान संस्थान की बड़ी उपलब्धि: बनाया डीएनए फिंगरप्रिंट उपकरण, होगी सटीक जेनेटिक पहचान

Uttar Pradesh Medical University achieved big achievement इटावा के सैफई स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय के डॉक्टरों की टीम ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं प्रोफाइलिंग उपकरण बनाया है। जिसे भारत सरकार से पेटेंट प्रदान किया गया है। क्लीनिकल क्षेत्र को इसका काफी लाभ मिलेगा। रोगियों की उपचार में काफी मदद मिलेगी। फॉरेंसिक जांच और जेनेटिक पहचान में सहायक है। टीम को कुलपति सहित अन्य डॉक्टरों में बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।