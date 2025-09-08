Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इटावा

आयुर्विज्ञान संस्थान की बड़ी उपलब्धि: बनाया डीएनए फिंगरप्रिंट उपकरण, होगी सटीक जेनेटिक पहचान

Uttar Pradesh Medical University achieved big achievement इटावा के आयुर्विज्ञान संस्थान में डॉक्टरों की टीम ने महत्वपूर्ण उपकरण बनाया है। जिसे भारत सरकार में पेटेंट प्रदान किया है। इस उपकरण का लाभ क्लीनिकल क्षेत्र सहित अन्य मामलों में मिलेगा।

इटावा

Narendra Awasthi

Sep 08, 2025

सर्टिफिकेट के साथ खड़े टीम के सदस्य (फोटो सोर्स- 'X' सैफई मेडिकल कॉलेज)
फोटो सोर्स- 'X' सैफई मेडिकल कॉलेज)

Uttar Pradesh Medical University achieved big achievement इटावा के सैफई स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय के डॉक्टरों की टीम ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं प्रोफाइलिंग उपकरण बनाया है। जिसे भारत सरकार से पेटेंट प्रदान किया गया है। क्लीनिकल क्षेत्र को इसका काफी लाभ मिलेगा। रोगियों की उपचार में काफी मदद मिलेगी। फॉरेंसिक जांच और जेनेटिक पहचान में सहायक है। टीम को कुलपति सहित अन्य डॉक्टरों में बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने बड़ी चिकित्सा विभाग में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। डॉक्टर संजय कुमार कनौजिया, डॉक्टर अजमत कमाल अंसारी, डॉक्टर मंजिला स्वाले, डॉक्टर गीता मौर्या, डॉक्टर सजग कुमार गुप्ता आदि की टीम ने डीएनए फिंगरप्रिंट और प्रोफाइलिंग के लिए मेडिकल उपकरण विकसित किया है। जिसे भारत सरकार की ओर से पेटेंट किया गया है। ‌मेडिकल कॉलेज के कुलपति प्रोफेसर डॉ अजय सिंह ने टीम के सदस्यों को बधाई दी है।

ये भी पढ़ें

जिला कृषि अधिकारी निलंबित, विधायक की शिकायत, डीएम की संस्सुति पर शासन ने की कार्रवाई
कानपुर
कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा (फोटो सोर्स- 'X' DM Kanpur & abhijeet Singh sanga)

अन्य को प्रेरणा मिलेगी

उन्होंने कहा कि इस उपकरण से क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफी मदद मिलेगी। समाज कल्याण के क्षेत्र में भी यह उपकरण महत्वपूर्ण साबित होगा। इस प्रकार के शोध संकाय के अन्य सदस्यों और छात्रों को प्रेरित करता है। नए-नए शोध के लिए उन्हें प्रेरणा मिलेगी। चिकित्सा विज्ञान के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

क्लीनिकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका करेगा अदा

प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने कहा कि डीएनए फिंगरप्रिंट एवं प्रोफाइलिंग उपकरण क्लीनिकल क्षेत्र के रोगियों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। फॉरेंसिक जांच, पर्सनलाइज्ड मेडिसीन और सटीक जेनेटिक पहचान में भी यह उपकरण सहायक होगा। पापुलेशन हेल्थ रिसर्च, अनुवांशिक अध्ययन, रोग मानचित्रण, आणविक डायग्नोस्टिक की जांच को गति प्रदान करेगा। यूनिवर्सिटी के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमाकांत, प्रोफेसर आदेश कुमार सहित अन्य ने भी टीम के सदस्यों को बधाई दी है। उन्होंने बताया है कि यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

सर्टिफिकेट में उनके नाम दर्ज

महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन एवं व्यापार चिन्ह की तरफ से जारी सर्टिफिकेट में डॉ संजय कुमार कनौजिया, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह यादव, डॉक्टर चेतन यादव, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, डॉक्टर अलका सिंह, डॉक्टर अभिलाषा स्मिथ, डॉ अजमत कमाल अंसारी, डॉक्टर मंजिला स्वाले, डॉ गीता मौर्या, डॉक्टर सजग कुमार गुप्ता के नाम अंकित है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 04:53 pm

Published on:

08 Sept 2025 04:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / आयुर्विज्ञान संस्थान की बड़ी उपलब्धि: बनाया डीएनए फिंगरप्रिंट उपकरण, होगी सटीक जेनेटिक पहचान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.