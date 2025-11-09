रेलवे अंडरपास में लगा ‘नो एंट्री’ का बोर्ड, नहीं निकल गया भरा हुआ जल, हुई थी ठेकेदार की मौत

Contractor died after drowning in rainwater at railway underpass इटावा में रेलवे अंडरपास में ठेकेदार की मौत के बाद रेलवे ने भरे पानी निकालने की जगह आवागमन पर रोक लगा दी। भारी बोल्डर लगाकर रास्ते को बंद करने का नोटिस लगा दिया। जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने अंडरपास के जलभराव को साफ कराने की मांग की। बीते दिनों रेलवे अंडरपास से निकलते समय एक ठेकेदार की बाइक स्लिप कर गई और वह गिर गए। फिर उठ नहीं पाए। पानी में डूबने से ठेकेदार की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर अन्य कोई चोट का निशान नहीं पाया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। घटना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत हरसौली गांव के पास बने रेलवे अंडरपास की है।