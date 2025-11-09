रेलवे अंडरपास में लगा ‘नो एंट्री’ का बोर्ड, नहीं निकल गया भरा हुआ जल, हुई थी ठेकेदार की मौत

फोटो सोर्स- पत्रिका
Contractor died after drowning in rainwater at railway underpass इटावा में रेलवे अंडरपास में ठेकेदार की मौत के बाद रेलवे ने भरे पानी निकालने की जगह आवागमन पर रोक लगा दी। भारी बोल्डर लगाकर रास्ते को बंद करने का नोटिस लगा दिया। जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने अंडरपास के जलभराव को साफ कराने की मांग की। बीते दिनों रेलवे अंडरपास से निकलते समय एक ठेकेदार की बाइक स्लिप कर गई और वह गिर गए। फिर उठ नहीं पाए। पानी में डूबने से ठेकेदार की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर अन्य कोई चोट का निशान नहीं पाया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। घटना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत हरसौली गांव के पास बने रेलवे अंडरपास की है।
उत्तर प्रदेश के इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत हरसौली गांव के निकट रेलवे की तरफ से अंडरपास बनाया गया है। जिसमें जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जिसके कारण अंडरपास में कई फुट पानी भरा गया। बीते दिनों फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी ठेकेदार श्रीकृष्ण यादव काम से लौटते समय अंडरपास से गुजर रहे थे। उसी समय मोटरसाइकिल स्लिप कर गई और वह पानी में गिर गया। जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में कोई भी चोट का निशान नहीं मिला। पानी में डूबने के कारण से श्रीकृष्ण यादव की मौत हुई थी।
इधर रेलवे ने जल निकासी की जगह आवागमन को भी पूरी तरह से बंद कर दिया। बड़े-बड़े बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद करने का नोटिस चस्पा कर दिया। रास्ता बंद होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। अब लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी पार कर रहे हैं। इस संबंध में लोगों ने बताया कि रेलवे विभाग की अदूरदर्शिता के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जल भराव हटाने की जगह रोड ही बंद कर दिया गया। जो गलत है। उन्होंने जल्द से जल्द जल भराव की स्थिति खत्म कर यातायात शुरू करने की मांग की है।
