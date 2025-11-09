Patrika LogoSwitch to English

इटावा

रेलवे अंडरपास में लगा ‘नो एंट्री’ का बोर्ड, नहीं निकल गया भरा हुआ जल, हुई थी ठेकेदार की मौत

Contractor died after drowning in rainwater at railway underpass इटावा में रेलवे अंडरपास के जल भराव में डूबकर ठेकेदार की मौत हो गई थी। रेलवे ने बड़ा कदम उठाते हुए अंडरपास को बंद कर दिया। जिससे ग्रामीणों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई।

2 min read
Google source verification

इटावा

image

Narendra Awasthi

Nov 09, 2025

अंडरपास बंद है (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Contractor died after drowning in rainwater at railway underpass इटावा में रेलवे अंडरपास में ठेकेदार की मौत के बाद रेलवे ने भरे पानी निकालने की जगह आवागमन पर रोक लगा दी। भारी बोल्डर लगाकर रास्ते को बंद करने का नोटिस लगा दिया। जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने अंडरपास के जलभराव को साफ कराने की मांग की। बीते दिनों रेलवे अंडरपास से निकलते समय एक ठेकेदार की बाइक स्लिप कर गई और वह गिर गए। फिर उठ नहीं पाए। पानी में डूबने से ठेकेदार की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर अन्य कोई चोट का निशान नहीं पाया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। घटना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत हरसौली गांव के पास बने रेलवे अंडरपास की है।

यातायात आसान करने के लिए बनाया गया था रेलवे अंडरपास

उत्तर प्रदेश के इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत हरसौली गांव के निकट रेलवे की तरफ से अंडरपास बनाया गया है। जिसमें जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जिसके कारण अंडरपास में कई फुट पानी भरा गया। बीते दिनों फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी ठेकेदार श्रीकृष्ण यादव काम से लौटते समय अंडरपास से गुजर रहे थे। उसी समय मोटरसाइकिल स्लिप कर गई और वह पानी में गिर गया। जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में कोई भी चोट का निशान नहीं मिला। पानी में डूबने के कारण से श्रीकृष्ण यादव की मौत हुई थी।

जल निकासी की जगह अंडरपास को किया बंद

इधर रेलवे ने जल निकासी की जगह आवागमन को भी पूरी तरह से बंद कर दिया। बड़े-बड़े बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद करने का नोटिस चस्पा कर दिया। रास्ता बंद होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। अब लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी पार कर रहे हैं। इस संबंध में लोगों ने बताया कि रेलवे विभाग की अदूरदर्शिता के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जल भराव हटाने की जगह रोड ही बंद कर दिया गया। जो गलत है। उन्होंने जल्द से जल्द जल भराव की स्थिति खत्म कर यातायात शुरू करने की मांग की है।‌

Published on:

09 Nov 2025 05:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / रेलवे अंडरपास में लगा 'नो एंट्री' का बोर्ड, नहीं निकल गया भरा हुआ जल, हुई थी ठेकेदार की मौत

इटावा

उत्तर प्रदेश

