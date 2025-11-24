कार को बचाने के दौरान अनियंत्रित हुई बस मदर डेयरी के गेट से टकराई, दो गार्ड सहित 33 यात्री घायल

An out-of-control bus hit gate of Mother Dairy, इटावा में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर मदर डेयरी के गेट से टकरा गई। घटना के समय बस में करीब 60 यात्री बैठे थे और वह 70 की स्पीड से चल रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रास्ते पर जा रहा साइकिल सवार बाल-बाल बच गया। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बस इटावा से मैनपुरी जा रही थी। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि चालक से पूछताछ की जा रही है। घटना वैदपुरा क्षेत्र की है।