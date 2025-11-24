Patrika LogoSwitch to English

इटावा

कार को बचाने के दौरान अनियंत्रित हुई बस मदर डेयरी के गेट से टकराई, दो गार्ड सहित 33 यात्री घायल

An uncontrolled bus hit gate of Mother Dairy, इटावा में तेज रफ्तार जा रही बस अचानक अनियंत्रित होकर मदर डेयरी के गेट से टकरा गई। इसके पहले एक साइकिल सवार भी बस की चपेट में आने से बच गया। घटना में मदर डेयरी के दो गार्ड सहित 33 लोगों के घायल होने की खबर है।

Google source verification

इटावा

image

Narendra Awasthi

Nov 24, 2025

दुर्घटनाग्रस्त बस बस (फोटो सोर्स- सीसीटीवी फुटेज ग्रैब इटावा पुलिस)

फोटो सोर्स- सीसीटीवी फुटेज ग्रैब इटावा पुलिस

An out-of-control bus hit gate of Mother Dairy, इटावा में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर मदर डेयरी के गेट से टकरा गई। घटना के समय बस में करीब 60 यात्री बैठे थे और वह 70 की स्पीड से चल रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रास्ते पर जा रहा साइकिल सवार बाल-बाल बच गया। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बस इटावा से मैनपुरी जा रही थी। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि चालक से पूछताछ की जा रही है। घटना वैदपुरा क्षेत्र की है।

दुर्घटना के समय बस में 60 यात्री

उत्तर प्रदेश के इटावा के वैदपुरा क्षेत्र अंतर्गत इटावा-मैनपुरी रोड पर स्थित मदर डेयरी के गेट से तेज रफ्तार प्राइवेट बस टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई। मदर डेयरी के गेट पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड दुर्घटना में घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने राहत का बचाव कार्य चलाया। घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

क्या कहती है इटावा पुलिस?

घटना के समय बस इटावा से मैनपुरी जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की स्पीड काफी तेज थी। अचानक आगे चल रही कार ने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक को बचाने के दौरान अनियंत्रित हुई बस ने मदर डेयरी के गेट में टक्कर मार दी। ‌हादसे के बाद प्राइवेट बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।‌ क्षेत्राधिकारी सैफई कुशल पाल सिंह ने बताया कि चालक से पूछताछ की जा रही है। थाना वैदपुरा पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए पीजीआई सैफई में भर्ती कराया है।

Published on:

24 Nov 2025 05:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / कार को बचाने के दौरान अनियंत्रित हुई बस मदर डेयरी के गेट से टकराई, दो गार्ड सहित 33 यात्री घायल

इटावा

उत्तर प्रदेश

