Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: गलत जानकारी देकर लेने वाले अपात्रों से होगी वसूली, सूची तैयार

Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi news इटावा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेने वाले अपात्रों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। कृषि विभाग ने जांच के बाद शासन को सूची भेजी है। अब वसूली की तैयारी की जा रही है।

less than 1 minute read

इटावा

image

Narendra Awasthi

Oct 08, 2025

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स- मेटा एआई

Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi इटावा में अपात्रों की सूची तैयार की गई है। जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ली है। अब उनसे वसूली की तैयारी की जा रही है। विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेने वालों की जांच की है। जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। कृषि उपनिदेशक आर एन सिंह ने बताया कि जिले में 11500 से अधिक लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। जिसकी सूची शासन को भेज दी गई है। सूची बनने के बाद अपात्रों में हड़कंप मचा है।

कृषि विभाग की जांच में खुलासा

उत्तर प्रदेश के इटावा में कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेने वाले लाभार्थियों की जांच की। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें पति-पत्नी दोनों ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ले रहे हैं। कई मामलों में नाबालिग बच्चे भी किसान सम्मान निधि ले रहे हैं। वहीं अनेक नाम विरासत में दर्ज है। विभाग की जांच के बाद सूची तैयार की गई है। जिसमें कुल 11539 अपात्र पाए गए हैं।

क्या कहते हैं कृषि उपनिदेशक?

कृषि विभाग की जांच में पाया गया कि 250 नाबालिग बच्चे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। इस संबंध में कृषि उपनिदेशक आरएन सिंह ने बताया कि किसानों ने स्वयं घोषणा पत्र भरकर अपनी जानकारी दी है। जो असत्य पाए गए हैं। इनमें पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे भी शामिल है। जबकि पात्रता में यह शर्त है कि पति-पत्नी में केवल एक को किसान सम्मान निधि मिल सकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी और आयकर दाता भी प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि लेने के अपात्र हैं। घोषणा पत्र में गलत जानकारी देकर योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सम्मान निधि की वसूली की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 04:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: गलत जानकारी देकर लेने वाले अपात्रों से होगी वसूली, सूची तैयार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिना टिकट यात्रा कर रही महिला ने दिया बेटी को जन्म, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ

ट्रेन में प्रसव (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
इटावा

‘लव जिहाद’ पर बोलीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर- ‘भाई-बाप के रहते बहनों-बेटियों को प्रेम जाल में फंसाया जा रहा’

इटावा

देखा रेलवे में नौकरी का सपना, बन गया असिस्टेंट लोको पायलट, जीआरपी ने ऐसे किया गिरफ्तार

पकड़ा गया फर्जी असिस्टेंट लोको पायलट (फोटो सोर्स-‌ X Etawah)
इटावा

सपा सांसद आदित्य यादव ने आजम खान को लेकर दिया बयान, बोले- वक्फ अधिनियम थोपने का प्रयास

गांधी यात्रा में शामिल हुए सपा सांसद आदित्य यादव (फोटो सोर्स- 'X' Etawah वीडियो ग्रैब)
इटावा

मुख्यमंत्री की घोषणा: 7 अक्टूबर को मिली नई छुट्टी, आज और कल स्कूल कॉलेज बैंक बंद, 28 अक्टूबर भी छुट्टी

अक्टूबर में छुट्टी ही छुट्टी (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.