प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: गलत जानकारी देकर लेने वाले अपात्रों से होगी वसूली, सूची तैयार

कृषि विभाग की जांच में पाया गया कि 250 नाबालिग बच्चे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। इस संबंध में कृषि उपनिदेशक आरएन सिंह ने बताया कि किसानों ने स्वयं घोषणा पत्र भरकर अपनी जानकारी दी है। जो असत्य पाए गए हैं। इनमें पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे भी शामिल है। जबकि पात्रता में यह शर्त है कि पति-पत्नी में केवल एक को किसान सम्मान निधि मिल सकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी और आयकर दाता भी प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि लेने के अपात्र हैं। घोषणा पत्र में गलत जानकारी देकर योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सम्मान निधि की वसूली की जाएगी।