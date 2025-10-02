सपा सांसद आदित्य यादव ने आजम खान को लेकर दिया बयान, बोले- वक्फ अधिनियम थोपने का प्रयास

फोटो सोर्स- 'X' Etawah वीडियो ग्रैब
MP Aditya Yadav in Etawah इटावा में समाजवादी पार्टी के बदायूं सांसद आदित्य यादव ने आजम खान को लेकर बयान पर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मजबूती से पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के साथ खड़ी रही। रामपुर के विकास अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने में समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रही आजम खान आज भी पार्टी के साथ है आदित्य यादव गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्य करता है मौजूद थे। नगर पालिका की आत्महत्या करने वाले वरिष्ठ लिपि राजीव यादव के परिवार से भी मुलाकात की और उन्हें एड्रेस बताया के मृतक वरिष्ठ लिपिक के परिजनों और ढांढस बंधाया।
उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के बदायूं सांसद आदित्य यादव ने कहा कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी भी आजम खान के साथ हमेशा खड़ी रही और आगे भी आजम खान के साथ खड़ी रहेगी। वक्फ संशोधन पर बदायूं सांसद ने कहा कि लोकसभा में चर्चा के दौरान कई प्रश्न उठाए गए। लेकिन किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया है। सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम चुपचाप थोपने का काम कर रही है। जो लोकतंत्र के खिलाफ है।
आदित्य यादव ने सोनम वांगचुक के खिलाफ की गई कार्रवाई लोकतंत्र को खतरा बताया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है और गांधी जी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। एक सवाल के जवाब में आदित्य यादव ने कहा कि राजीव यादव की मौत दुखद है। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। शिवपाल सिंह यादव की पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। गांधी जयंती पर निकाली गई यात्रा में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल हुए।
