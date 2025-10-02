Patrika LogoSwitch to English

सपा सांसद आदित्य यादव ने आजम खान को लेकर दिया बयान, बोले- वक्फ अधिनियम थोपने का प्रयास

SP MP Aditya Yadav gave statement about Azam Khan and Waqf Act इटावा में सपा सांसद आदित्य यादव ने आजम खान को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के वरिष्ठ लिपिक की आत्महत्या की निष्पक्ष से जांच की मांग करते हैं।

2 min read

इटावा

image

Narendra Awasthi

Oct 02, 2025

गांधी यात्रा में शामिल हुए सपा सांसद आदित्य यादव (फोटो सोर्स- 'X' Etawah वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' Etawah वीडियो ग्रैब

MP Aditya Yadav in Etawah इटावा में समाजवादी पार्टी के बदायूं सांसद आदित्य यादव ने आजम खान को लेकर बयान पर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मजबूती से पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के साथ खड़ी रही। रामपुर के विकास अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने में समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रही आजम खान आज भी पार्टी के साथ है आदित्य यादव गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्य करता है मौजूद थे। नगर पालिका की आत्महत्या करने वाले वरिष्ठ लिपि राजीव यादव के परिवार से भी मुलाकात की और उन्हें एड्रेस बताया के मृतक वरिष्ठ लिपिक के परिजनों‌ और ढांढस बंधाया।

सपा आजम खान के साथ खड़ी

उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के बदायूं सांसद आदित्य यादव ने कहा कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी भी आजम खान के साथ हमेशा खड़ी रही और आगे भी आजम खान के साथ खड़ी रहेगी। वक्फ संशोधन पर बदायूं सांसद ने कहा कि लोकसभा में चर्चा के दौरान कई प्रश्न उठाए गए। लेकिन किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया है। सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम चुपचाप थोपने का काम कर रही है। जो लोकतंत्र के खिलाफ है।

वरिष्ठ लिपिक की आत्महत्या पर दिया बयान

आदित्य यादव ने सोनम वांगचुक के खिलाफ की गई कार्रवाई लोकतंत्र को खतरा बताया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है और गांधी जी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। एक सवाल के जवाब में आदित्य यादव ने कहा कि राजीव यादव की मौत दुखद है। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। शिवपाल सिंह यादव की पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। गांधी जयंती पर निकाली गई यात्रा में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल हुए।

Published on:

02 Oct 2025 05:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / सपा सांसद आदित्य यादव ने आजम खान को लेकर दिया बयान, बोले- वक्फ अधिनियम थोपने का प्रयास

मुख्यमंत्री की घोषणा: 7 अक्टूबर को मिली नई छुट्टी, आज और कल स्कूल कॉलेज बैंक बंद, 28 अक्टूबर भी छुट्टी

अक्टूबर में छुट्टी ही छुट्टी (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
इटावा

वरिष्ठ लिपिक आत्महत्या मामला: सपा नगर पालिका अध्यक्ष, उनके पति, ईओ सहित पांच पर मुकदमा

वरिष्ठ लिपिक आत्महत्या फाइल फोटो (फोटो सोर्स- 'X' इटावा)
इटावा

इटावा के अधीक्षण अभियंता को किया गया निलंबित, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रबंध निदेशक की बड़ी कार्रवाई

इटावा अधीक्षण अभियंता निलंबित (फोटो सोर्स- 'X' इटावा)
इटावा

अखिलेश यादव बोले- सरकार की चलाचली की बेला, 9 बजट में जनता को कुछ नहीं दिया, आजम खान पर दिया बयान

इटावा

एसएसपी की मां की तबीयत खराब हुई तो इमरजेंसी से जबरदस्ती ले गए डॉक्टर, दो पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

डॉक्टर को ले जाते पुलिस कर्मी (फोटो सोर्स- 'X' Etawah वीडियो ग्रैब)
