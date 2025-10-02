सपा सांसद आदित्य यादव ने आजम खान को लेकर दिया बयान, बोले- वक्फ अधिनियम थोपने का प्रयास

MP Aditya Yadav in Etawah इटावा में समाजवादी पार्टी के बदायूं सांसद आदित्य यादव ने आजम खान को लेकर बयान पर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मजबूती से पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के साथ खड़ी रही। रामपुर के विकास अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने में समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रही आजम खान आज भी पार्टी के साथ है आदित्य यादव गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्य करता है मौजूद थे। नगर पालिका की आत्महत्या करने वाले वरिष्ठ लिपि राजीव यादव के परिवार से भी मुलाकात की और उन्हें एड्रेस बताया के मृतक वरिष्ठ लिपिक के परिजनों‌ और ढांढस बंधाया।