किन्नरों के दो गुटों के बीच चले लाठी डंडे, पांच घायल, क्या कहते हैं एसएसपी?

Lathi charge between two groups of eunuchs, Five injured, SSP say इटावा में दो किन्नरों के गुट के बीच हुई लड़ाई में पांच घायल हो गए। जिनमें दो की हालत गंभीर है। एसएसपी इटावा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

इटावा•Apr 14, 2025 / 05:25 pm• Narendra Awasthi

Lathi charge between two groups of eunuchs, Five injured इटावा में मांगलिक कार्यक्रम के दौरान किन्नरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बधाई देने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। मुंह मांगी कीमत न मिलने पर लड़ाई करने पर आमादा हो जाते हैं अराजकता फैलाते हैं। इसी वसूली को लेकर किन्नर के दो गुटों में जमकर संघर्ष हो गया। देखते-देखते लाठी डंडे चलने लगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि इसके पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।‌