UP heavy rain alert: मौसम विभाग का लेटेस्ट पूर्वानुमान 18 सितंबर को इन 34 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के इन जिलों में 16 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जिसमें महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया, बलिया, मऊ, गाज़ीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा जिले शामिल है।

17 सितंबर को इन जिलों में होगी बारिश UP IMD Latest prediction, 16,17, 18, 19 September for these district डॉ एसएन सुनील पांडे ने बताया कि 17 सितंबर को इन जिलों में बारिश संभावित है। जिनमें लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर, रायबरेली, बांदा, चित्रकूट,‌ कौशांबी, प्रतापगढ़, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली वाराणसी, गाज़ीपुर, मऊ बलिया जिले शामिल है।

18 सितंबर को इन जिलों में होगी भारी बारिश UP IMD Latest prediction, 16,17, 18, 19 September for these district मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बुधवार 18 सितम्बर को कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रूखाबाद, हरदोई, जालौन, इटावा, औरैया, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर, रायबरेली, बांदा, चित्रकूट,‌ कौशांबी, प्रतापगढ़, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली वाराणसी, गाज़ीपुर, मऊ बलिया जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।