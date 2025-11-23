यूपी मौसम पूर्वानुमान: प्रदेश में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा और कानपुर सबसे गर्म शहर, जानें इस हफ्ते का मौसम

Muzaffarnagar coldest city in state, Kanpur hottest, मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं की गति में एक बार फिर परिवर्तन आ रहा है। जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज होगी। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि आने वाले दिनों में रात और दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। जिससे धूप में नरमी रहेगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरनगर का तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया गया। जबकि इटावा और बुलंदशहर का तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। कानपुर नगर का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया।