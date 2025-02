देवी-देवताओं को लेकर इंस्टाग्राम पर अश्लील भाषा और गलत इशारे, जानें किसे किया गया गिरफ्तार?

Use of obscene language and gestures on Instagram इटावा में धार्मिक सौहार्द बिगड़ने का प्रयास कर रहे चार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों लोग ने सोशल मीडिया पर धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी की।‌ सोशल मीडिया सेल के प्रयासों से पुलिस को हाथ लगी है।

इटावा•Feb 08, 2025 / 04:25 pm• Narendra Awasthi

Use of obscene language and gestures on Instagram इटावा में सांप्रदायिक स्वास्थ्य बिगड़ने के आरोप में चार को गिरफ्तार किया गया है। जिन्होंने इंस्टाग्राम पर श्रीराम और सीता को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की। गलत इशारे किए। सोशल मीडिया सेल इटावा की निगरानी में इस बात का खुलासा हुआ। सोशल मीडिया सेल और पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल साक्ष्य इकट्ठा कर आरोपियों की जानकारी प्राप्त की। लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तार किया गया। मामला बसरेहर थाना क्षेत्र का है।