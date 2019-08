आतंकी कहे जाने पर सिख छात्रा ने दिया जवाब, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

लंदन। ब्रिटेन में 10 वर्षीय छात्रा ने नस्लभेद के खिलाफ आवाज उठाई है। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर उसने समाज में फैल रही इस मानसिकता पर करारा जवाब दिया है। दरअसल ब्रिटेन में एक खेल के मैदान में ब्रिटिश सिख छात्रा मुनसिमर कौर को अन्य छात्रों ने आतंकी कहा था। मुनसिमर ने कहा कि नस्लवाद से बचने के लिए सिख समुदाय के बारे में अधिक से अधिक प्रचार किया जाना चाहिए। इस संदेश को पिता ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। इसे अब तक 47 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं।

Racist Park @GLL_UK



My eldest daughter Munsimar Kaur , aged 10, tells her own true story. Today it was my child tomorrow it could be yours. #sikh pic.twitter.com/NwR4iFUUE7