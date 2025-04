गजब की शादी: नीले ड्रम का भय या फिर कुछ और, पति ने पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवाई

Fear of blue drum or something else, husband got his wife married to her lover फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील में हुई शादी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसमें पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। पहले पति ने कहा कि उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। ‌

फर्रुखाबाद•Apr 09, 2025 / 05:23 pm• Narendra Awasthi

Fear of blue drum or something else, husband got his wife married to her lover फर्रुखाबाद में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिसमें पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। लोगों के बीच प्रेमी और प्रेमिका ने एक दूसरे को माला पहनाकर शादी की रस्में पूरी की। पत्नी ने सबके सामने प्रेमी के पैर छुए। सोशल मीडिया पर लोगों के तमाम प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। पहला पति भी मौके पर मौजूद था। उसने बताया कि 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। मामला फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील क्षेत्र का है।