राइफल की छीना झपटी बनी जानलेवा, पानी भर रहे 17 वर्षीय किशोर को लगी गोली, मौत

fight between two, a third person got shot फर्रुखाबाद में दो लोगों के बीच राइफल छीना-झपटी करना जानलेवा बन गया। जब छीना-झपटी के दौरान राइफल से निकली गोली इंटर में पढ़ने वाले एक छात्र को लग गई‌ और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नामजद अभियुक्तों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ‌