चलती बाइक पर रखा बैग फटा, भीषण विस्फोट में दो छात्रों के चिथड़े उड़े, तीसरा गंभीर रूप से घायल

Bike firecracker explosion two students dead in Farrukhabad: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक बार फिर पटाखों से जुड़ा खौफनाक हादसा सामने आया है। राजेपुर थाना क्षेत्र के कपिल रोड पर चलती बाइक पर रखे पटाखों के बैग में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दो छात्रों के चिथड़े हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तीसरे छात्र को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया।