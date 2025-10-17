Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

चलती बाइक पर रखा बैग फटा, भीषण विस्फोट में दो छात्रों के चिथड़े उड़े, तीसरा गंभीर रूप से घायल

Farrukhabad News Today Hindi: फर्रुखाबाद में चलती बाइक पर पटाखों का बैग फटने से दो छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read

फर्रुखाबाद

image

Mohd Danish

Oct 17, 2025

farrukhabad bike firecracker explosion two students dead

चलती बाइक पर रखा बैग फटा | Image Source - 'X' @Bhupend

Bike firecracker explosion two students dead in Farrukhabad: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक बार फिर पटाखों से जुड़ा खौफनाक हादसा सामने आया है। राजेपुर थाना क्षेत्र के कपिल रोड पर चलती बाइक पर रखे पटाखों के बैग में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दो छात्रों के चिथड़े हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तीसरे छात्र को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया।

मौके पर हुई दो दोस्तों की मौत

विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में पड़ गए। तुरंत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। तीनों छात्रों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दो छात्रों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घायल तीसरे छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

मानकों की अनदेखी बड़े हादसों का कारण

यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि प्रदेश में पटाखों का अवैध भंडारण और असुरक्षित परिवहन लगातार जारी है। हाल ही में कानपुर और गोरखपुर में भी इसी तरह के विस्फोट और आग लगने की घटनाएं हुई थीं, जिनमें लोगों की जान और संपत्ति को खतरा हुआ। विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, त्योहारों के मौसम में यह खतरा और बढ़ जाता है और सुरक्षा मानकों की अनदेखी बड़े हादसों का कारण बनती है।

स्थानीय प्रशासन ने दी चेतावनी

फर्रुखाबाद प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध रूप से पटाखों का भंडारण या परिवहन न करें। उन्होंने सुरक्षा नियमों का पालन करने और बच्चों को पटाखों से दूर रखने की भी सलाह दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 08:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / चलती बाइक पर रखा बैग फटा, भीषण विस्फोट में दो छात्रों के चिथड़े उड़े, तीसरा गंभीर रूप से घायल

बड़ी खबरें

View All

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एसपी ने हलफनामा देकर मांगी माफी, हाईकोर्ट ने अदालत में बैठने का दिया आदेश, जानें वजह

फतेहगढ़ एसपी आरती सिंह (फोटो सोर्स- 'X' फतेहगढ़ पुलिस)
फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद प्राइवेट जेट विमान हादसा latest update: पायलट की लापरवाही, जेट विमान के परखच्चे उड़े, जानें हादसे की सच्चाई

प्राइवेट जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त (फोटो सोर्स- 'X' फर्रुखाबाद)
फर्रुखाबाद

400 मीटर दौड़ के बाद बेकाबू हुआ विमान; टेकऑफ से ठीक पहले झाड़ियों में गिरा, एमडी समेत 6 की जान…

फर्रुखाबाद

400 मीटर दौड़ के बाद बेकाबू हुआ जेट; टेकऑफ से ठीक पहले प्राइवेट प्लेन झाड़ियों में गिरा, एमडी समेत 6 की जान…

private plane crash farrukhabad up runway jet accident
फर्रुखाबाद

कोचिंग सेंटर सेफ्टी टैंक ब्लास्ट का खुलासा: लखनऊ से आई फॉरेंसिक और एटीएस टीम, डीआईजी ने बताया कारण

फर्रुखाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.