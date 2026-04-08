फर्रुखाबाद: होमगार्ड और पीआरडी जवान के बीच लड़ाई, पैसे के लेनदेन का विवाद?, एएसपी ने बताई सच्चाई

Home Guard and PRD personnel clashed in Farrukhabad: फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान होमगार्ड और पीआरडी जवान आपस में लड़ गए। लड़ाई इतनी भीषण थी कि दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़कर दांव लगाना शुरू किया। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बताया जाता है कि पैसे के लेनदेन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। लड़ते-लड़ते दोनों मोटरसाइकिल के ऊपर गिर गए, जिससे उसका इंडिकेटर भी टूट गया। वीडियो सामने आने के बाद विभाग ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की। यातायात निरीक्षक ने बताया कि वीडियो में दिख रहे दोनों होमगार्ड को ड्यूटी से हटा दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विभागीय जांच की संस्तुति गई है। मामला फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का है।