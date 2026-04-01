फर्रुखाबाद में 7 और 8 अप्रैल के लिए जारी किया गया येलो अलर्ट, प्री मानसून के बादल पॉकेट में मचाएंगे तबाही

IMD yellow alert issued: मौसम विभाग ने आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार 7 और 8 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। प्री मानसून के बादल पॉकेट में तबाही मचाएंगे। बूंदाबांदी के साथ ओला दृष्टि भी होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तेज धूप भी निकलेगी, लेकिन बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी। फर्रुखाबाद में आज रात आसमान में बादल छाए हैं। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। आगामी 7 और 8 अप्रैल को एक बार फिर मौसम का कहर देखने को मिलेगा। जब 6 अप्रैल को आया नया पश्चिमी विक्षोभ क्षेत्र में पहुंचेगा। किसानों को सावधान रहने की सलाह दी गई है।