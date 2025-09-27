खुशखबरी: इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर के लिए खुशखबरी, बनेगा 90 किमी का लिंक एक्सप्रेस वे

90 km link expressway कैबिनेट ने फर्रुखाबाद को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 90 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। जिससे 5 जिलों के रहने वाले लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।। इसके लिए इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, हरदोई में लिंक एक्सप्रेसवे के साथ इंटरचेंज का निर्माण किया जाएगा। लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण में 7488.74 करोड़ खर्च होगा। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा। जरूरत के हिसाब से यह आठ लेन का भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए शाहजहांपुर में 125 हेक्टेयर भूमि जलालाबाद तहसील के तीन ग्राम पंचायत में अधिकृत की जाएगी।‌ जमीन अधिग्रहण के लिए प्रदेश सरकार ने 1100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।