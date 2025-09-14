अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा, 15 बने-अधबने असलहे बरामद, चुनाव में खपाने की तैयारी, एएसपी ने कहा जांच हो रही

Illegal arms factory exposed फर्रुखाबाद में दो थानों की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। जब अवैध शस्त्र फैक्ट्री को बरामद किया है। मौके से अवैध असलहा बनाने के औजार और अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। मामला जहानगंज और कमालगंज थाना पुलिस का है।‌ अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामद असलहे के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त की जा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि इन असलहों को आगामी चुनाव की दृष्टिकोण से तो नहीं बनाया जा रहा था। अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा जहानगंज और कमालगंज थाना पुलिस के संयुक्त प्रयास का परिणाम है।