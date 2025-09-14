अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा, 15 बने-अधबने असलहे बरामद, चुनाव में खपाने की तैयारी, एएसपी ने कहा जांच हो रही

Illegal arms factory exposed फर्रुखाबाद में दो थानों की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। जब अवैध शस्त्र फैक्ट्री को बरामद किया है। मौके से अवैध असलहा बनाने के औजार और अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। मामला जहानगंज और कमालगंज थाना पुलिस का है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामद असलहे के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त की जा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि इन असलहों को आगामी चुनाव की दृष्टिकोण से तो नहीं बनाया जा रहा था। अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा जहानगंज और कमालगंज थाना पुलिस के संयुक्त प्रयास का परिणाम है।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के जहानगंज और थाना कमालगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस को मौके से दो तमंचा पर 12 बोर, पांच तमंचा 315 बोर (चालू हालत में), दो तमंचा 12 बोर, 6 तमंचा 315 बोर (बिना चालू हालत) का बरामद किया गया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अवैध असलहा बनाने में लगने वाले औजार, लोहे की नाल, लोहे की स्टेयरिंग, लोहे की रेती, लकड़ी का गुटका सहित कुल 32 प्रकार की सामग्री बरामद हुई है।
अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। जब पुलिस में राकेश बाबू उर्फ मुन्नू पुत्र झम्मन लाल निवासी नारायणपुर गढ़िया गंगाइच कमालगंज थाना फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया। जिसकी निशानदेही पर अवैध असलहा फैक्ट्री बरामद की गई। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं अवैध असलहा आगामी चुनाव को देखते हुए तो नहीं बनाई जा रहे थे।