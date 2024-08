IMD weather alert: बारिश के बीच आकाशीय बिजली बरपाएगी कहर, जानें आज और कल का मौसम

Lightning fall along with rain in farrukhabad आईएमडी के अनुसार बारिश के बीच बार-बार आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। यह स्थिति लगातार बनी रहेग्गी। बुधवार को भी बार-बार बिजली चमकने और गिरने की संभावना है।

Lightning fall along with rain in farrukhabad मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में आज आंधी चलने की संभावना है। दोपहर में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। बारिश होने के भी आसार है। दिन का तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। रात में भी बादल गरजने के साथ बारिश हो सकती है। 28 अगस्त बुधवार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में आकाशीय बिजली गिरने को लेकर चेतावनी दी गई है। झमाझम बारिश भी हो सकती है। रात में भी यही स्थिति बनी रहेगी। लेकिन तापमान में कमी आएगी।

28 अगस्त बुधवार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली चमकते और गिरने की संभावना है। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दिन में 76 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। शाम की शुरुआत भी बारिश के साथ होगी। लगभग 60 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।

