मानसून का पलटवार: चार दिनों तक दिखेगा बारिश का प्रचंड रूप, 3 अगस्त से मिलेगी राहत

मौसम विभाग के अनुसार रविवार के दिन अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। सुबह के समय बदल गरजने के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 60 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात में बारिश की गति में तेजी आएगी। पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे गिरफ्तार से हवा चल सकती है। 90 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।