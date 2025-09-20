मानसून की वापसी: बारिश को लेकर ताजा अपडेट, अधिकतम तापमान 36 डिग्री पहुंचने का अनुमान

Monsoon returns मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक अब बारिश की कोई संभावना नहीं है। दूर आसमान पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। आसमान में तेज धूप के साथ उमस बढ़ने की पूरी संभावना है। हीट इंडेक्स 55 डिग्री के आसपास रहेगा। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि इस बीच बारिश की कोई संभावना नहीं है। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं। कानपुर मंडल में यही स्थिति रहने की संभावना है। फर्रुखाबाद में आसमान साफ रहेगा। रविवार 21 सितंबर का तापमान 36 डिग्री रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 28 डिग्री तक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। ‌